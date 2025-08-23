Für den Gastgeber SV Blau-Rot Coswig endete das Spiel gegen den SV 1922 Pouch-Rösa am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Coswig/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der SV Blau-Rot Coswig und der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag 3:3 (0:3) getrennt.

Christos Paschos (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Fernando Gentil Da Cunha (42.) erzielt wurde.

42. Minute: SV Blau-Rot Coswig mit 0:2 im Rückstand

Und auch Tor Nummer drei konnte der Coswig-Torwart nicht verhindern (45.). Der Vorsprung des SV 1922 Pouch-Rösa schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Marcel Müller kämpfte weiter und in Minute 54 gelang Jan-Erik Bergt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 35 Minuten später konnte Lennart Giese ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tim Schölzel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Coswiger Team errang (90.+3). Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körnicke, Löwe, Warnecke, Guroll (61. N. Schölzel), Schaaf (61. Körner), M. Ziem (84. Giese), T. Schölzel, Bergt, Plotz (46. Kappel), Schmidt

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Ersed, Paschos, Shaba, Richter, Synovyd, Rocktäschel, Gentil Da Cunha, Kunyk, Hulovych, Tale (70. Hänisch)

Tore: 0:1 Christos Paschos (38.), 0:2 Fernando Gentil Da Cunha (42.), 0:3 Fernando Gentil Da Cunha (45.), 1:3 Jan-Erik Bergt (54.), 2:3 Lennart Giese (89.), 3:3 Tim Schölzel (90.+3); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Daniel von Nessen, Rene Hofmann; Zuschauer: 85