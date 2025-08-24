Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 einfahren. Vor 47 Zuschauern gewann das Team 11:0 (5:0).

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhäuser haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Barleben souveräne elf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 11:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Sixten-Conner Bärwolf (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Theo Schremmer den Ball ins Netz (20.).

VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 vorne – 20. Minute

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barleber. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bärwolf traf in Minute 21, Ben Grenzebach in Minute 40, Bärwolf in Minute 43, Damien Halle zweimal in Minute 50 und 52, Leon Meier in Minute 61 und Halle in Minute 68. Spielstand 10:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Lange (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 11:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Lange, Schremmer (67. Schweigert), Grenzebach (59. Schoder), Bühling, Halle, Buchhorn, Schütz (69. Zarkua), Ehrich (55. Nicolai), Ruppe (52. Pfaff)

FSV Barleben 1911: Alexander – Meyer, Teubner (61. Altergott), Resch, Günther, Müller (61. Winter), Schröter, Fromme, Hoffmann, Leon (55. Wosahlo), Korbginski

Tore: 1:0 Sixten-Conner Bärwolf (16.), 2:0 Theo Schremmer (20.), 3:0 Sixten-Conner Bärwolf (21.), 4:0 Ben Grenzebach (40.), 5:0 Sixten-Conner Bärwolf (43.), 6:0 Damien Halle (50.), 7:0 Damien Halle (52.), 8:0 Leon Meier (61.), 9:0 Damien Halle (65.), 10:0 Jonny Schweigert (68.), 11:0 Tim Lange (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Chris Andrae, Alexander Markus; Zuschauer: 47