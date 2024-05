Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Der Hallesche FC muss nach zwölf Jahren in der dritten Fußballliga den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Weil Konkurrent Waldhof Mannheim am frühen Samstagabend auch dank eines Doppelpacks von Ex-HFC-Torjäger Terrence Boyd mit 4:2 gegen den SV Sandhausen gewann, war das eigene 0:0 der Rot-Weißen bei Arminia Bielefeld am Nachmittag zu wenig. Der HFC hat vor dem abschließenden Saisonspiel gegen Borussia Dortmund II am kommenden Samstag vier Zähler Rückstand auf Mannheim.