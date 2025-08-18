weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ex-HFC-Profi fiel in Leipzig deshalb in Ungnade: Nach dem Aus bei Chemie: Würde Mast erneut Baller League spielen?

Der ehemalige Spieler des Halleschen FC wurde bei Chemie Leipzig wegen seiner Teilnahme an der Influencer-Hallenliga aussoertiert. Wie ging es seitdem weiter?

18.08.2025, 17:55
Dennis Mast (r.) spielte in der vergangenen Saison in der Baller League.
Dennis Mast (r.) spielte in der vergangenen Saison in der Baller League. (Foto: Imago/Koch)

Magdeburg/Halle/MZ/TG. - So ganz ging Dennis Masts Plan nicht auf. „Ich dachte, ich schaffe es mit der letzten Kugel“, sagte der 33-Jährige am Montagabend, nachdem er bei der Auslosung der zweiten Runde des Fußball-Landespokals seinen Ex-Klub, den Halleschen FC, zwar für die letzte offene Partie, aber mit der vorletzten Kugel gezogen hatte. Der Titelverteidiger, der aufgrund seiner Teilnahme am DFB-Pokal in der ersten Runde ein Freilos hatte, gastiert am Wochenende vom 5. bis 7. September beim Verbandsligisten.