Der ehemalige Spieler des Halleschen FC wurde bei Chemie Leipzig wegen seiner Teilnahme an der Influencer-Hallenliga aussoertiert. Wie ging es seitdem weiter?

Nach dem Aus bei Chemie: Würde Mast erneut Baller League spielen?

Dennis Mast (r.) spielte in der vergangenen Saison in der Baller League.

Magdeburg/Halle/MZ/TG. - So ganz ging Dennis Masts Plan nicht auf. „Ich dachte, ich schaffe es mit der letzten Kugel“, sagte der 33-Jährige am Montagabend, nachdem er bei der Auslosung der zweiten Runde des Fußball-Landespokals seinen Ex-Klub, den Halleschen FC, zwar für die letzte offene Partie, aber mit der vorletzten Kugel gezogen hatte. Der Titelverteidiger, der aufgrund seiner Teilnahme am DFB-Pokal in der ersten Runde ein Freilos hatte, gastiert am Wochenende vom 5. bis 7. September beim Verbandsligisten.