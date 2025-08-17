Signifikant unterlegen zeigte sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) in der Partie gegen den Sportring Mücheln (Flex) letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 3:8 (2:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

Gleichstand. Die JSGer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Tim Luca Deckner versenkte den Ball in Minute 14 zum zweiten Mal. Die Müchelner blieben ihnen auf den Fersen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann schafften es die JSGer, der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) etwas entgegenzusetzen. Deckner traf in der 81. Spielminute ein weiteres Mal. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Richter versenkte den Ball in der 87. Spielminute zum dritten Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ghriwati, Shoshaj, Ahmetxhekaj, Ramo, Deckner, Ehsas, Rashiti, Alhammoud (35. Alabud), Tobor, Abdullah

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Putzer, Kunze, Kitze, Jaskula, Heine (46. Ehret), Büttner, Hellfayer, Senderak, Keiling (75. Bruckauf), Richter

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20