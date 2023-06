Halberstadt/Halle (Saale)/MZ - Ein letztes Spiel, dann ist die Saison 2022/23 für den Halleschen FC endgültig beendet. Aber dieses Spiel am Samstag hat es in sich: Im Endspiel des Landespokals Sachsen-Anhalt trifft der HFC auf den Oberligisten FC Einheit Wernigerode.

Der Sieger ist in der kommenden Saison im finanziell lukrativen DFB-Pokal dabei. Wir berichten hier im Liveticker vom Spiel, das um 12.15 Uhr in Halberstadt angepfiffen wird. Hinweis: der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Wernigerode -:-

Vor dem Spiel - Um etwa 10 Uhr ist der HFC im Friedensstadion von Halberstadt angekommen. Mit einem letzten Kraftakt soll die Saison mit der Quali für den DFB-Pokal enden.

Vor dem Spiel - Wernigerode ist krasser Außenseiter und kennt diese Rolle. Wir haben geschaut, wie sich der Oberligist auf den HFC vorbereitet - und was nach dem Spiel geplant ist.

Vor dem Spiel - Ein DFB-Pokal-Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt steht bereits fest. Der 1. FC Magdeburg wird als Zweitligist sogar erstmals in Lostopf ein zu finden sein. Was bedeutet: Der FCM könnte durchaus in Runde eins auf den HFC oder Wernigerode treffen, wenn es die Losfee denn so will...

Vor dem Spiel - Immerhin ist die Personallage beim HFC entspannt. Niklas Kreuzer wurde zuletzt in der Liga sogar geschont, Tom Zimmerschied gab sein Comeback. Trainer Sreto Ristic kann also die Top-Elf ins Rennen um das DFB-Pokal-Ticket schicken.

Vor dem Spiel - Keine Frage, alles andere als ein Sieg des Drittligisten aus Halle wäre eine krasse Blamage für den großen Favoriten. Eine solche gab es aber in den letzten beiden Jahren doppelt: 2020 scheiterte Halle am Regionalligisten Halberstadt, im Vorjahr eben an Wernigerode. Der HFC ist also doppelt gewarnt.

Vor dem Spiel - Willkommen zum letzten Liveticker der HFC-Saison! Schafft es der Favorit heute, den Titel zu holen und damit in den DFB-Pokal einzuziehen? Die Antwort gibt es am Mittag hier im Ticker...