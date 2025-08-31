Malek Fakhro kam als Königstransfer für den Sturm zum HFC, blieb aber zunächst glücklos. Bringt ihn sein Tor in Greifswald in die Startelf zurück?

"Dafür wurde ich geholt": Legt HFC-Königstransfer Malek Fakhro nach dem erlösenden Tor in Greifswald nach?

Greifswald/MZ - Es war ein Jubellauf ohne vorbereitete Choreografie, getragen allein von Freude und Erlösung. Malek Fakhro suchte mit ausgebreiteten Armen den Weg vor die Gästekurve, er machte einen Jubelsprung, ließ einen langgezogenen „Jaaaa“-Schrei folgen. „Wenn man die Emotionen sieht, spricht das Bände“, bekräftige Trainer Robert Schröder das Bild, das sich aus dem Jubel ablesen ließ. „Das ist ein Dosenöffner für ihn.“