Max Kulke soll das Spiel des Halleschen FC bestimmen. Das gelingt ihm vor dem Topspiel bei Rot-Weiß Erfurt immer besser. Wie er den Ligagipfel einschätzt.

„Ich bin unzufrieden mit mir“: Warum HFC-Spielmacher Max Kulke trotz drei Siegen aus drei Spielen hadert

Halle/MZ - Max Kulke ist ein Mann mit hohem Anspruch an sich selbst. Anders gesagt: Er ist sich selbst der schärfste Kritiker. Der Hallesche FC mag seine ersten drei Ligaspiele gewonnen haben, weshalb er vor dem Ligagipfel bei Rot-Weiß Erfurt an diesem Samstag (14 Uhr/MDR) an der Tabellenspitze thront. Der Regionalligist mag selbst gegen Bundesligist Augsburg im DFB-Pokal überzeugt haben, der Mittelfeldspieler findet dennoch einen Grund zu hadern: „Ich bin unzufrieden mit mir“, sagt er ganz offen. „Unzufrieden, dass ich noch keine Torbeteiligung habe. Das erwarte ich einfach von mir.“