Der HFC-Mittelfeldmann erlebte beim kommenden Gegner einst eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit und schaffte mit den Thüringern den Aufstieg in die Regionalliga. Wie er vor dem Duell verbal in die Offensive geht und welcher private Moment aus seiner damaligen Zeit unvergessen bleibt.

Fatlum Elezi macht vor dem Topduell mit dem Halleschen FC gegen Rot-Weiß Erfurt forsche Ansagen.

Halle/MZ/CKI - Fatlum Elezi war immer noch sehr redselig - ein klein wenig vorsichtiger aber doch. Seine forsche Ansage - die ihn selbst und seine Teamkollegen in die Pflicht nimmt - wiederholte der Mittelfeldspieler des Halleschen FC vor dem Topduell der Fußball-Regionalliga am Samstag (14 Uhr) bei Rot-Weiß Erfurt nicht mehr. „Das wird eng und kämpferisch, aber wir werden 2:0 gewinnen“, hatte Elezi zuvor der Bild gesagt. Er könnte sich damit Pfiffe der Heimfans gesichert haben.