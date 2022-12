Schock für den HFC! Kapitän Nietfeld fällt lange aus

Kapitän Jonas Nietfeld hat sich schwer am rechten Knöchel verletzt.

Halle (Saale)/MZ - Schlechter hätte die Rückrunden-Vorbereitung beim Halleschen FC nicht beginnen können: Bei der 0:1-Niederlage im Testspiel bei Erzgebirge Aue am Sonntag haben sich gleich zwei Spieler schwer verletzt - darunter auch Kapitän Jonas Nietfeld. Ein dritter Profi ist zudem angeschlagen.

Nietfeld, der wohl wichtigste Spieler im aktuellen Kader, wird mit einem doppelten Außenbandriss im rechten Sprunggelenk für sechs bis acht Wochen ausfallen und damit sicher den Drittliga-Start am 14. Januar bei Rot-Weiss Essen verpassen.

HFC: Seymour Fünger wird am Meniskus operiert

Außerdem muss sich Seymour Fünger einer Meniskusoperation unterziehen. Der junge Abwehrmann, der sportlich bislang nur eine Nebenrolle spielte, wird ähnlich lange fehlen wie Nietfeld. Bei Elias Löder fällt die Diagnose etwas milder aus: Er muss wegen einer Mittelfußverletzung lediglich vorläufig auf das Mannschaftstraining verzichten.

Nietfeld und Löder werden trotz ihrer Verletzungen am Mittwoch mit ins Trainingslager nach Lara (Türkei) reisen. „Der Kapitän sollte als Persönlichkeit einfach dabei und vor Ort sein, auch als Signal im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt“, sagte HFC-Trainer André Meyer und ärgerte sich: „Die Ausfälle sind brutal bitter.“

Nietfeld war in der Drittliga-Saison zunächst Abwehrchef beim HFC, wechselte dann aber in den Sturm, wo er ebenfalls überzeugte. Nun klafft in Halle vorne und hinten wieder eine große Lücke - und Trainer Meyer muss die nächste Baustelle schließen.