HFC-Fans glauben an den Klassenerhalt - mit einer Einschränkung

Halle (Saale)/MZ/bbi - In unserer großen HFC-Umfrage konnten die Fans des Halleschen FC zwei Wochen lang zu Themen rund um ihren Klub abstimmen. Entstanden ist ein – nicht repräsentatives – Stimmungsbild nach der Hinrunde. Hier sind die Antworten und Einschätzungen der Fans.

Knapp oberhalb der Abstiegsränge ging der Hallesche FC in die frühe Winterpause. Und die Mehrheit der Fans glaubt auch, dass der Klub dort am Saisonende stehen wird. 55 Prozent glauben an den Klassenerhalt in der 3. Liga, lediglich 32 Prozent rechnen mit einem Abstieg in die Regionalliga Nordost. Ein ordentlicher Vertrauensvorschuss für Trainer André Meyer und sein Team.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer glaubt an den HFC-Klassenerhalt. (Grafik: MZ/Data GIF Maker)

Der Coach darf sich nach der Hinrunde über Rückhalt freuen, hat aber auch Kritiker. 40 Prozent der Teilnehmer halten André Meyer für den richtigen Trainer, 47 Prozent glauben das inzwischen nicht mehr. Bei der Frage, mit welcher Schulnote sie Meyers Arbeit bewerten, gehen die Antworten auseinander. Mit 31 Prozent ist „befriedigend“ die häufigste Auswahl vor „ausreichend“ (27), „mangelhaft“ (21) und „gut“ (15). Immerhin bei drei Vierteln aller Teilnehmer kommt der Trainer besser weg als „mangelhaft“.

Trainer André Meyer teilt die HFC-Fans in zwei etwa gleich starke Lager. (Grafik: MZ/Data GIF Maker)

Schlechter als der Coach wird aktuell der Sportdirektor gesehen. Lediglich 20 Prozent der Umfrage-Teilnehmer halten Ralf Minge für den richtigen Mann auf dieser Position, 70 Prozent sehen das anders. Entsprechend schlecht fallen auch die Schulnoten aus: Mangelhaft (41 Prozent) und ungenügend (17) machen mehr als die Hälfte der Antworten aus. 23 Prozent halten Minges Arbeit für befriedigend oder besser.

Ralf Minge hat aktuell einen schweren Stand beim HFC-Anhang. (Grafik: MZ/Data GIF Maker)

Dem HFC-Vorstand um Präsident Jens Rauschenbach stellen die HFC-Fans in der Umfrage ein durchwachsenes Zeugnis aus. Zwar sind nur acht Prozent mit der Arbeit des Führungs-Gremiums „total unzufrieden“, doch dominiert „eher unzufrieden“ (54 Prozent) deutlich vor „eher zufrieden (36 Prozent).

So bewerteten die Umfrage-Teilnehmer die Arbeit des HFC-Führungsgremiums. (Grafik: MZ/Data GIF Maker)

Sehr deutlich positionieren sich die teilnehmenden Fans bei der Frage nach Winter-Zugängen. 75 Prozent der Teilnehmer halten den aktuellen Kader ohne Verstärkungen nicht für klassenerhalt-tauglich (15 Prozent sehen das anders). Konkret wünscht sich die Mehrheit zwei (54 Prozent) oder sogar mehr (39 Prozent) Zugänge zum Rückrunden-Start im Januar. Der HFC sieht das offenbar zumindest nicht komplett anders und hatte bereits angekündigt, auf dem Transfermarkt aktiv werden zu wollen.

Für den Klassenerhalt braucht der HFC Zugänge - das glaubt die klare Mehrheit der Teilnehmer. (Grafik: MZ/Data GIF Maker)

Ähnlich klar positionieren sich die Fans in der Umfrage bei der Frage nach der Position der Neuen. Für 85 Prozent muss die Abwehr verstärkt werden, auch der Angriff (71) ist eine große Baustelle. Im Mittelfeld (54) sehen die Fans weniger Bedarf und im Tor ist dieser fast gleich Null (5).

Zwei Neue dürften es im Winter schon sein, hoffen die HFC-Fans. (Grafik: MZ/Data GIF Maker)

Das hat viel mit der Rolle von Jonas Nietfeld zu tun. Der HFC-Kapitän begann die Saison als Abwehrchef, wurde dann aber in den Sturm beordert, als es dort nötig war. Nietfeld selber würde gerne im Angriff bleiben und zeigte dort auch gute Leistungen.

Bei der Frage nach dem internen Torschützenkönig sehen die Umfrage-Teilnehmer den 30-Jährigen aber nur auf Rang zwei (29 Prozent) hinter Tom Zimmerschied (53). Dar hat bislang sechs Mal getroffen, Nietfeld vier Mal. Aber noch stehen 21 Drittliga-Spiele aus, in denen Nietfeld und sein HFC es selbst in der Hand haben, die Saison noch erfolgreich zu gestalten.

Tom Zimmerschied wird internet Torschützenkönig - das ist die Erwartung der Mehrheit der HFC-Fans. (Grafik: MZ/Data GIF Maker)

An der Umfrage haben mehr als 800 Personen teilgenommen. Die Ergebnisse erheben keinen Anspruch auf Repräsentativität.