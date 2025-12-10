Fabrice Hartmann hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, bald sein Comeback geben zu können. Warum er im Derby gegen Magdeburg aber erneut fehlen wird.

Fabrice Hartmann hat erst sieben Saisonspiele für den HFC bestritten.

Halle/MZ/FAB - Die Hoffnung war da. Fabrice Hartmann formulierte sie ja selbst. „Ich bin guter Dinge, dass ich dieses Jahr noch ein Spiel mache“, sagte der Offensivspieler des Halleschen FC dem Fanradio zuletzt. „Ich merke von Tag zu Tage die Fortschritte, es ist nur eine Frage der Zeit.“