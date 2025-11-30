Fabrice Hartmann hat in dieser Saison immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Jetzt macht der Offensivspieler den HFC-Fans aber Hoffnung.

"Bin guter Dinge": Kommt Fabrice Hartmann beim HFC doch noch dieses Jahr zurück?

Halle/MZ/FAB - Den erlösenden 3:0-Heimsieg gegen den FC Eilenburg erlebte Fabrice Hartmann als Tribünengast. Der Flügelspieler, fit der stärkste Offensivspieler des HFC, fehlt weiterhin mit muskulären Problemen, die ihn die gesamte Saison begleiten. Als „heikles Thema“ hatte Trainer Schröder die Situation bezeichnet. Man sei auf Ursachenforschung.

Erst sieben Einsätze stehen in Hartmanns Statistik, ein Tor hat er erzielt - beim 2:4 gegen Lok Leipzig. Bitter: Nach dem Treffer musste der dynamische Rechtsaußen zur Halbzeit ausgewechselt werden

„Mein Körper will irgendwie nicht so wie gewünscht“, sagte Hartmann in der Halbzeit des Eilenburg-Spiels im HFC-Fanradio. Der HFC versucht längst neue Wege, lässt nach MZ-Informationen beim ehemaligen Juniorennationalspieler regelmäßig Blutproben entnehmen und die Entzündungsparameter messen. Der Verdacht, der offenbar im Raum steht: Hartmanns Muskeltonus, also der grundsätzliche Spannungszustand seiner Muskulatur, ist zu hoch und der Grund für die immer wiederkehrenden Beschwerden.

In die Tiefe ging der 24-Jährige am Mikrofon des Fanradios auf die Frage nach aktuellen Therapieansätzen nicht, lobte nur die medizinische Abteilung des HFC. Hartmann sagte aber Sätze, die den Anhängern Hoffnung machten. „Ich bin guter Dinge, dass ich dieses Jahr noch ein Spiel mache“, so der gebürtige Dessauer. „Ich merke von Tag zu Tage die Fortschritte, es ist nur eine Frage der Zeit.“

Zuletzt war vom HFC die Befürchtung zu vernehmen gewesen, dass das einstige RB-Talent in diesem Jahr nicht mehr aufläuft. Zwei Spiele stehen noch an: am Freitag beim BFC Dynamo und am dritten Advent gegen die Reserve des 1. FC Magdeburg.

Offen ließ Hartmann seine Zukunft. Der Vertrag des potenziellen Unterschiedsspielers läuft aus. „Es sind noch keine Gespräche geführt worden. Ich muss erstmal fit werden, meine Leistung bringen“, sagte er.