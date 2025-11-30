Der FC Liverpool macht einen kleinen Schritt aus der Krise. Ein Topstar bleibt auf der Bank, ein Deutscher gibt sein Comeback.

London - Der formschwache englische Fußballmeister FC Liverpool hat seine Negativserie vorerst gestoppt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie gewann das Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz mit 2:0 (0:0) beim ebenfalls kriselnden West Ham United. Der frühere Dortmunder Alexander Isak (60. Minute) erzielte dabei seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Reds. Außerdem traf Cody Gakpo (90.+2)

Zwei Teams im Krisenmodus

Es war ein Premier-League-Duell zweier Mannschaften, denen ihre Krise deutlich anzumerken war. Auf beiden Seiten kam es kaum zu guten Chancen. Der FC Liverpool war über weite Strecken die dominante Mannschaft, agierte insgesamt aber harmlos. Trainer Arne Slot ließ Stürmerstar Mohamed Salah auf der Bank. Im Angriff begann Rekord-Neuzugang Alexander Isak, der in dieser Saison bisher enttäuscht hatte, der aber seinen Startelfeinsatz mit dem Treffer rechtfertigte.

Nach einer Stunde kam der Ball nach einem langen Einwurf zu Wirtz, der nach Verletzungspause von Beginn an spielte und eine solide Leistung zeigte. Der Nationalspieler bediente Cody Gakpo, der für den Torschützen Isak auflegte. In der Nachspielzeit sorgte Gakpo dann selbst für die Entscheidung. West Ham, ab der 78. Minute mit Niclas Füllkrug, enttäuschte offensiv komplett und musste ab der 84. nach einer kuriosen Situation in Unterzahl spielen. Lucas Paqueta hatte sich nach einer Gelben Karte so lange beim Schiedsrichter beschwert, bis der Gelb-Rot zeigte.

Aufatmen bei Liverpool, Trauer bei West Ham

Liverpool, das neun der vorherigen zwölf Pflichtspiele verloren und die vergangenen drei Partien jeweils deutlich verloren hatte, kann vorerst aufatmen und klettert in der Tabelle vom zwölften auf den achten Platz. Den Tabellen-17. West Ham trennt weiterhin nur die Tordifferenz von einem Abstiegsplatz.

Vor der Partie hatten beide Clubs der West-Ham-Vereinslegende Billy Bonds gedacht. Bonds, der in 21 Jahren 799 Spiele für die Hammers absolviert hatte und später als Trainer zurückkehrte, war am Sonntag im Alter von 79 Jahren verstorben. West Ham lief mit Trauerflor auf, Kapitän Jarrod Bowen legte vor Anpfiff ein Trikot mit Bonds' Rückennummer 4 vor die Fankurve.