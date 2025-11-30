Der frühere Tennisprofi ist zum fünften Mal Vater geworden. Auf Instagram postet er Familienmomente der vergangenen Tage - und nimmt seine Follower auf einen Spaziergang mit dem Kinderwagen mit.

Berlin - Der frühere Tennisprofi Boris Becker hat sich rund eine Woche nach der Geburt seiner Tochter mit Familienfotos auf Instagram gemeldet. „Ich bin immer noch dabei, diese emotionale vergangene Woche zu verarbeiten“, schrieb der 58-Jährige dazu. „Danke für all die lieben Nachrichten.“

Becker ist mit der Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria, die Ende November in Mailand zur Welt kam, zum fünften Mal Vater geworden. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.

Familienbilder vom Spaziergang

Auf einem der Bilder, das Becker am Sonntag auf der Plattform postete, stehen Lilian und er neben einem Kinderwagen, die beiden stahlen in die Kamera. Der „Bild“ hatte Becker in dieser Woche erzählt: „Am Mittwoch waren wir zum ersten Mal an der frischen Luft. Wir haben entschieden, die warme Mittagssonne zu genießen, auch wenn es aktuell in Mailand kalt ist.“

Becker teilte in seinem aktuellen Instagram-Posting auch ein Foto mit Sohn Noah (31), der seine Halbschwester lächelnd in den Armen hält. Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammt neben Noah auch Sohn Elias (26). Aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25).

Große Hochzeit im September 2024

Mit Lilian lebt Becker inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit. Immer wieder hatte Becker betont, seine Frau sei seine große Stütze und Liebe.