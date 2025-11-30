Deutschlands Biathlon-Team wartet noch auf den ersten Podestplatz des Olympia-Winters. In Schweden können die Mixed-Teams nicht überraschen.

Östersund - Das deutsche Biathlonteam hat das erste Weltcup-Wochenende des Olympia-Winters ohne Podestplatz beendet. Zum Abschluss belegte die deutsche Mixedstaffel im schwedischen Östersund den enttäuschenden achten Platz. Das Quartett mit Justus Strelow, Simon Kaiser, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer leistete sich zwei Strafrunden und neun Nachlader. Im Ziel betrug der Rückstand auf Sieger Frankreich 2:24,5 Minuten. Platz zwei sicherte sich Italien vor Norwegen.

Startläuferin Strelow ging nach einer starken Schießleistung zwischenzeitlich sogar in Führung, Kaiser verspielte die gute Position aber durch eine Strafrunde und fiel bis auf den elften Rang zurück. Im zweiten Rennen nach ihrer Babypause sorgte nur ein Nachlader von Hettich-Walz dafür, dass es wieder bis auf Rang vier nach vorn ging. Schlussläuferin Tannheimer konnte vorn nicht mehr angreifen, weil sie am Ende trotz drei Nachladern noch eine weitere Strafrunde schoss.

Lucas Fratzscher und Marlene Fichtner waren zuvor im Single-Mixed Vierte geworden. Erst im Zielsprint ließ sich Fichtner von der Französin Camille Bened überholen. Nach insgesamt nur drei Nachladern fehlten 0,5 Sekunden zum dritten Rang. Den Sieg erkämpfte sich Schweden überlegen vor Norwegen.

Preuß wird vor dem Einzel geschont

Am Samstag hatte die deutsche Männerstaffel den vierten Platz belegt, die Frauen um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß waren nicht über Platz elf hinausgekommen. Preuß wurde in den Mixed-Wettbewerben ebenso geschont wie die sonstigen Stammkräfte Vanessa Voigt, Selina Grotian, Philipp Nawrath und Danilo Riethmüller. Am Dienstag wird der Weltcup in Schweden mit dem ersten Einzelrennen des Winters fortgesetzt.