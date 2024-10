Die Abwehr war in den vergangenen Jahren immer eine Baustelle beim HFC. In der Regionalliga herrscht ein Überangebot. Vor allem eine Position ist umkämpft.

Nach Problemen in den Vorjahren

Burim Halili (l., mit Torwart Luca Bendel) überzeugt mit seiner abgeklärten Spielweise in der HFC-Abwehr. Die Konnkurrenz für den 26-Jährigen ist aber groß.

Halle (Saale)/MZ. - Im Januar 2022 kam Sechser Sebastian Bösel. Im Januar 2023 kam Verteidiger Alexander Winkler. Und im Januar 2024 kamen Torwart Philipp Schulze und Abwehrspieler Brian Behrendt. Es hatte beim Halleschen FC in den vergangenen Jahren also eine gewisse Tradition, dass im Winter defensiv nachgebessert werden musste. Zu anfällig war das vorhandene Personal in Liga drei.