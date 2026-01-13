Sven Müller ist beim Halleschen FC nicht mehr nur Keeper, sondern auch Coach der Schlussmänner. So will er beide Funktionen voneinander trennen.

Müller lüftet Geheimnis: So ist er beim HFC in die Doppelfunktion gerutscht

Sven Müller ist beim HFC nicht mehr nur Keeper, sondern jetzt auch Torwarttrainer.

Halle/MZ. - Sven Müller hat in seiner Karriere zwischen den Pfosten schon so viel pariert, dass er auch gewisse Fragen locker wegfängt. Ob der Torwarttrainer Sven Müller beim Halleschen FC in der zweiten Saisonhälfte für den Torhüter Sven Müller als Nummer eins plädieren wird? „Am Ende“, sagt er und lacht, „stellt der Cheftrainer auf“.