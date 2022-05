Hallescher FC - SV Wehen Wiesbaden im Liveticker

Zum Abschluss der Saison 2021/22 hat der Hallesche FC am Samstag den SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Wir berichten ausführlich im Liveticker.

Halle (Saale)/MZ - Ein letztes Mal schnürt der Hallesche FC am Samstag die Schuhe in der Drittliga-Saison 2021/22. Zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion ist dann der SV Wehen Wiesbaden. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Wir berichten hier ausführlich im Liveticker vom Spiel. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch. Bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Wiesbaden -:-

Vor dem Spiel - Der Verein nutzt den Rahmen, um an den Aufstieg in die dritte Liga vor fast genau zehn Jahren zu erinnern und die Helden von damals zu würdigen. Die Ehemaligen werden den Fans wohl in der Halbzeitpause präsentiert.

Vor dem Spiel - Deutlich spannender als sportliche Aspekte ist aber die Frage: Welche Spieler verabschiedet der HFC vor Anpfiff offiziell? Bislang stehen nur die Abgänge von Michael Eberwein und Julian Derstroff fest. Es werden aber viele weitere folgen, vielleicht ja schon heute. Sichere Kandidaten sind Kebba Badjie, Fynn Otto, Joscha Wosz, Tim Schreiber, deren Leihen allesamt enden. Auch Janek Sternberg, Sebastian Bösel, Niklas Kastenhofer, Marcel Titsch Rivero und Justin Eilers haben keine Zukunft mehr in Halle.

Vor dem Spiel - Nicht nur viele Fans, auch André Meyer sehen die Gefahr eines lauen Sommerkicks. Der HFC-Trainer sucht nach Motivationsanreizen für seine Mannschaft: Zumindest ein Negativ-Rekord soll in der Saison mit einem Sieg heute noch verhindert werden.

Vor dem Spiel - Willkommen zum letzten HFC-Liveticker der Saison! Sportlich geht es heute für beide Klubs um nichts mehr, beide haben ihre Ziele nicht erreicht. Vielleicht wird ja ohne Druck trotzdem ein netter Kick daraus? Ab etwa 12 Uhr legen wir hier los.