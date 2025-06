Rio de Janeiro - Nach dem Achtelfinal-Aus bei der Club-WM hat sich der brasilianische Fußball-Meister Botafogo von seinem Trainer Renato Paiva getrennt. Das gab der Club aus Rio de Janeiro bekannt. Der 55 Jahre alte Portugiese war lediglich vier Monate im Amt.

Botafogo gewann im vergangenen Jahr die brasilianische Meisterschaft und auch die Copa Libertadores, die südamerikanische Version der Champions League. Danach wechselte Erfolgstrainer Artur Jorge zu Al-Rayyan nach Katar. Der Portugiese Paiva ist bereits der zweite Trainer nach dem Brasilianer Carlos Leiria, der im Jahr 2025 gehen muss.

In der brasilianischen Meisterschaft steht der Titelverteidiger nach zwölf Spieltagen nur auf Platz acht. Bei der Club-WM in den USA gab es in der Vorrunde zwar einen überraschenden 1:0-Sieg gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. In der K.o.-Runde folgte jedoch mit 0:1 nach Verlängerung das Aus gegen den brasilianischen Rivalen Palmeiras.