Niklas Kastenhofer ist beim SV Babelsberg als Stammkraft im Abstiegskampf eingeplant. Jetzt hat sich der gebürtige Hallenser aber verletzt.

Babelsberg/MZ - Niklas Kastenhofer wird dem SV Babelsberg voraussichtlich die nächsten zwei Monate fehlen. Wie der Fußballklub aus der Regionalliga Nordost bekanntgegeben hat, hat sich der Verteidiger am Schienbein verletzt. Eine genaue Diagnose teilte Babelsberg nicht mit.

Der gebürtige Hallenser Kastenhofer war im Sommer vom HFC zum SVB gewechselt, weil er bei den Rot-Weißen kaum noch gefragt war. In Babelsberg, das gegen den Abstieg kämpft, war der 27-Jährige Stammkraft, machte 15 Spiele.

Kastenhofer könnte im Sommer zum HFC zurückkehren. Der Klub hatte seinen Vertrag im Sommer 2025 aufgelöst, zugleich hatte Kastenhofer aber ein Arbeitspapier mit Gültigkeit für die Saison 2026/27 unterschrieben. „Den kann ich antreten, muss ich aber nicht“, hatte der Abwehrmann der MZ verraten.