Er trägt den Halleschen FC im Herzen So blickt Niklas Kastenhofer auf das Duell mit seinem HFC und das sagt er über Trainer Robert Schröder
Niklas Kastenhofer war als Kind Fan des Halleschen FC, später Profi in seiner Heimatstadt. Jetzt kommt er als Gegner ins Leuna-Chemie-Stadion. Warum er das Spiel fast verpasst hätte.
Aktualisiert: 06.11.2025, 16:14
Halle/MZ. - Niklas Kastenhofer weiß, wie sich das anfühlt, ein Auswärtsspiel zu Hause zu haben. Ende Februar 2024 war es ja schon einmal so, dass der Fußballprofi als Gegner im halleschen Leuna-Chemie-Stadion auflief. Dort, wo er als Heranwachsender auf der Tribüne gestanden hatte, später selbst als Spieler des Halleschen FC von den Fans bejubelt worden ist.