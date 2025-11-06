weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Halleschen FC gegen SV Babelsberg: Das Spiel löst „besondere Gefühle" in Niklas Kastenhofer aus

Er trägt den Halleschen FC im Herzen So blickt Niklas Kastenhofer auf das Duell mit seinem HFC und das sagt er über Trainer Robert Schröder

Niklas Kastenhofer war als Kind Fan des Halleschen FC, später Profi in seiner Heimatstadt. Jetzt kommt er als Gegner ins Leuna-Chemie-Stadion. Warum er das Spiel fast verpasst hätte.

Von Tobias Grosse Aktualisiert: 06.11.2025, 16:14
Niklas Kastenhofer rettet inzwischen in Babelsberg in gefährlichen Situationen.
Halle/MZ. - Niklas Kastenhofer weiß, wie sich das anfühlt, ein Auswärtsspiel zu Hause zu haben. Ende Februar 2024 war es ja schon einmal so, dass der Fußballprofi als Gegner im halleschen Leuna-Chemie-Stadion auflief. Dort, wo er als Heranwachsender auf der Tribüne gestanden hatte, später selbst als Spieler des Halleschen FC von den Fans bejubelt worden ist.