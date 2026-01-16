weather wolkig
  4. Hallescher FC: Traditionsduell mit Stahl Brandenburg: Das will Trainer Schröder sehen

Dienstag gegen Halberstadt Traditionsduell mit Stahl Brandenburg: Das will Trainer Schröder im Testspiel sehen

Der Hallesche FC kämpft bislang in der Vorbereitung mit erschwerten Bedingungen. Warum Trainer Robert Schröder dem auch etwas Positives abgewinnen kann.

Aktualisiert: 16.01.2026, 15:39
Robert Schröder bereitet das HFC-Team auf die restlichen Saisonspiele vor. (Foto: IMAGO/Köhn)

Halle/MZ - Robert Schröder konnte zumindest unbekannte Talente entdecken. Der beste Tennisspieler des Halleschen FC? „Platte hat mich positiv überrascht“, sagt der Trainer und meint Ersatztorwart Jean-Marie Plath. „Im Badminton war Löh unschlagbar.“ Jan Löhmannsröben also, der Abwehrhaudegen des Fußball-Regionalligisten.