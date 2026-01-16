Mit Eintracht Frankfurt gewinnt Oliver Glasner als Trainer die Europa League, dann zieht es ihn nach England. Nun gibt der Österreicher seinen Abschied von Crystal Palace bekannt.

London - Der frühere Bundesliga-Trainer Oliver Glasner verlässt den Premier-League-Club Crystal Palace nach der laufenden Fußball-Saison. Wie der 51 Jahre alte Österreicher einen Tag vor dem Spiel beim AFC Sunderland bekanntgab, wird er seinen auslaufenden Vertrag beim Tabellen-13. nicht verlängern.

Die Entscheidung sei bereits vor Monaten gefallen und er habe Club-Präsident Steve Parish schon im vergangenen Oktober mitgeteilt, dass er eine neue Herausforderung suche. „Wir waren uns zu diesem Zeitpunkt einig darüber, dass wir dies für uns behalten“, sagte Glasner.

Gewinn des FA Cup als großer Erfolg

Der Österreicher, der mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, trat damit Gerüchten entgegen, er verlasse den Club wegen der aktuellen Situation. Zuletzt war Crystal Palace im FA Cup beim Sechsligisten FC Macclesfield ausgeschieden.

Überdies wird Kapitän Marc Guehi wohl in Kürze zu Manchester City wechseln. „Das hat nichts mit dem Transferfenster zu tun. All diese Gerüchte – ich hasse es, wenn etwas geschrieben oder gesagt wird, das nicht stimmt – es fiel mir sehr schwer, nicht darauf zu reagieren“, sagte Glasner.

Noch keine Gespräche mit anderem Club

Der 51-Jährige ist seit Februar 2024 Trainer von Crystal Palace. Er hatte mit dem Verein aus London im vorigen Jahr den FA Cup geholt und mit dem ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte erstmals in den Europacup geführt. Ein Wechsel zu einem anderen Club sei aktuell nicht sein Ziel. „Ich habe mit keinem anderen Verein gesprochen“, erklärte der Coach.