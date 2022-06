Hallescher FC startet mit lockerer Einheit in die Saisonvorbereitung

Der Hallesche FC trainiert wieder: Am Mittwoch hat sich die neuformierte Mannschaft ihren Fans im Leuna-Chemie-Stadion vorgestellt.

Halle (Saale)/MZ - Der Ball rollt wieder beim Halleschen FC. Am Mittwoch um 16 Uhr nahm der Klub mit der ersten Trainingsheit im Leuna-Chemie-Stadion die Vorbereitung auf seine elfte Saison in Folge in der 3. Liga vor. Auf den Rängen konnten sich einige hundert Fans ein erstes Bild der neuformierten Mannschaft um Trainer André Meyer machen.

Präsident Jens Rauschenbach begrüßte die Anhänger im Stadion, anschließend stand Ralf Minge für ein Interview bereit. Der Sportchef war in den letzten Tagen extrem fleißig, von Montag bis Mittwoch wurden gleich vier Transfers perfekt gemacht und der Kader so auf Wettkampfstärke gebracht. „Wir haben uns die nötige Zeit genommen“, sagte Minge dem MDR über seine Einkaufstour: „Wir sind grundsätzlich zufrieden.“

HFC: Stürmer Andor Bolyki pausiert, Timur Gayret und Seymour Fünger haben Corona

„Wir konnte nicht alle Wünsche erfüllen, aber haben das Korsett der Mannschaft zusammen. So können wir ins Trainingslager fahren“, sagte Jens Rauschenbach dem MDR zur Kaderplanung. Auch wenn das neue Team vor allem mit jungen Regionalliga-Profis verstärkt wurde, ist der HFC-Präsident optimistisch: „Wenn man sich die Spieler anschaut, die wir geholt haben, muss man sagen: Wir haben Qualität dazugewonnen.“

Beim Temperaturen um 27 Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein ließ Trainer Meyer seine Profis laufen und kicken, die Stimmung auf dem Rasen war entspannt. „Für mich geht mit der Rückkehr ein kleiner Traum in Erfüllung“, sagte Andor Bolyki. Er stammt aus der HFC-Jugend und kehrt nun mit 27 Jahren vom BFC Dynamo nach Halle zurück: „Der Trainer will offensiven Fußball spielen - ich glaube, da passe ich gut ins Bild.“

Bolyki selbst trainierte am Mittwoch noch nicht mit, er bekam von Trainer Meyer noch ein paar Tage frei, weil er mit dem BFC noch die Drittliga-Playoffs gespielt hatte und keine Zeit für Urlaub hatte. Auch Zugang Timur Gayret fehlte nach einem positiven Corona-Test beim Auftakt ebenso wie Seymour Fünger.

Hallescher FC: Toni Lindenhahn kann beim Start nicht mittrainieren

HFC-Idol Toni Lindenhahn mischte ebenfalls nicht mit, war aber mit den Kollegen in Zivil im Stadion. Auf sein Comeback muss „Linde“ wohl noch etwas warten. „Es ist schön, die Jungs heute wieder kicken zu sehen“, sagte der 31-Jährige. Wird er selbst wieder gesund und kann auf den Rasen zurückkehren? „Es sieht gut aus“, sagt Lindenhahn optimistsch. In „zwei Wochen“ will er wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Noch ein Stück besser sieht es bei Aaron Herzog aus, der nach seinem Kreuzbandriss individuell mit Fitnesscoach Ken Kaiser arbeitete. „Es wird besser“, sagte der Mittelfeldspieler über seinen Fitnesszustand: „Es macht Spaß, wenn man dem Comeback näher kommt.“ Torschüsse kann Herzog inzwischen schon wieder machen, Spielformen und Zweikämpfe sind aber noch tabu: „Ich hoffe, spätestens Ende August wieder komplett fit zu sein.“

Am Samstag steht schon das erste Testspiel der Vorbereitung an. Im Rahmen der Sommertour ist der HFC bei SV Romonta 90 Stedten zu Gast, Anstoß ist um 19 Uhr.