Regionalligist in der Krise So geht HFC-Trainer Robert Schröder mit der Fanwut um
Der Hallesche FC konnte aus den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg holen. Fans fordern daher den Rauswurf von Trainer Robert Schröder. Wie der damit umgeht.
Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC ist weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Die Reaktion der Fans ist entsprechend heftig. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen wird in den Sozialen Netzwerken vielfach der Rauswurf von Trainer Robert Schröder gefordert. Der nahm dazu vor der Partie bei Hertha BSC II am Sonntag (14 Uhr/MZ.de) Stellung.