Der SC Bernburg hatte am Donnerstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Dessau 05 mit 1:3 (1:2).

SC Bernburg verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Dessau 05

Bernburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem SC Bernburg und dem SV Dessau 05 hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Dessau auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:2) für sich.

Cedrik Staat (SC Bernburg) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bernburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (7.).

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte zweimal Gelb. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – Krishteyn (46. Bichtemann), Schauer, F. Lange, Streithoff, Staat, Schmidt (70. Heute), Krüger, Becker (44. Hilmer), Raeck, L. Lange

SV Dessau 05: Becker – Girke (81. Thomas), Barabasch, Mieth, Sparfeld, Biriuk (73. Von Zansen), Pälchen (87. Schmitkamp), Werthmann, Friebe (90. Savrii), Erdmann (62. Baumgart), Pratsch

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128