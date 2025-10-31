Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Lok Leipzig machte Jan Löhmannsröben seinem Ärger am MDR-Mikrofon Luft. Das fiel sogar Stefan Raab auf.

Das 2:4 gegen Lok Leipzig sorgte beim Halleschen FC für maximalen Frust. Auf elf Punkte ist der Rückstand auf den Tabellenführer aus der Messestand angewachsen. Mächtig angefressen war etwa Jan Löhmannsröben, der seinem Ärger am MDR-Mikrofon Luft machte.

So reagierte der Abwehrroutinier etwa auf die Frage, ob er noch daran glaube, in der Saison etwas reißen zu können, genervt. "Geh mir nicht auf den Sack mit so Fragen, ehrlich, es ist der 12. Spieltag! Was willst du von mir?", so die Antwort.

Das Interview von Löhmannsröben, bekannt für seine ehrlich-emotionalen Aussagen, machte schnell in die Runde. Und kam jetzt sogar bei TV-Großmeister Stefan Raab in dessen Late-Night-Show bei RTL an. Zu sehen im Video ab Minute 13:17:

Der Entertainer zeigte sich als Löhmannsröben-Fan: "Ich finde es sehr sympathisch", so Raabs Urteil.

Robert Schröder, Trainer des Halleschen FC, konnte dem Interview sehr viel Positives abgewinnen. "Eine emotionale Reaktion ist vollkommen legitim und es ist doch ganz nett, nicht die gedroschenen Phrasen zu hören", sagte er über Löhmannsröbens Ausbruch. "Und es ist ja auch nicht schlecht, es als HFC zu Stefan Raab zu schaffen."