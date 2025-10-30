Der Hallesche FC tritt am Sonntag bei der Wundertüte Hertha BSC II an. Die Reserve des Hauptstadtklubs kann auf mehrere prominente Spieler bauen. Ein Routinier hat sogar noch ein ganz großes Ziel.

Kaum zu glauben: Dieser Spieler träumt von der WM und spielt jetzt gegen den HFC

Berlin/MZ/FAB - Die Reserve von Hertha BSC ist die Wundertüte der Regionalliga Nordost. Von einem 5:2 gegen den FC Eilenburg bis zu einem 2:7 gegen Lok Leipzig und einem 0:6 gegen die Reserve des 1. FC Magdeburg war beim Talenteteam des Fußball-Zweitligisten schon alles dabei. Dabei laufen im Trikot der Hertha prominente Spieler auf, die für große Qualität stehen. Die Fans des Halleschen FC, die am Sonntag (14 Uhr/MZ.de) zum Spiel in die Hauptstadt reisen, können sich vor allem auf einen Spieler freuen.

Die Geschichte von Peter Pekarik ist fast zu verrückt, um wahr zu sein. Der 38-Jährige war Deutscher Meister mit Wolfsburg, hat 243 Bundesligaspiele für den VfL und Hertha BSC gemacht. Nach einer Phase Vereinslosigkeit kehrte der Slowake im Herbst nach Berlin zurück, um für die zweite Mannschaft zu spielen. Zugleich ist der Außenverteidiger aber immer noch slowakischer Nationalspieler, will seinen 135 Länderspielen weitere hinzufügen.

Peter Pekarik gehörte zum Kader der Slowakei, der im September Deutschland 2:0 bezwingen konnte. (Foto: IMAGO/Matthias Koch)

Pekarik stand im September im Kader, als die Slowakei überraschend die deutsche Nationalmannschaft mit 2:0 bezwingen konnte. Spielminuten erhielt er zwar nicht, der Routinier träumt dennoch von einer Teilnahme an der WM 2026 in den USA. Mexiko und Kanada. Bei der EM 2024, es war seine dritte Teilnahme am Kontinentalturnier, war Pekarik noch Stammspieler.

Hertha BSC II kann zudem auf Änis Ben-Hatira bauen. Der 37-jährige Offensivspieler kann 101 Bundesligaspiele vorweisen. Er lief bereits in der vergangenen Saison gegen den HFC auf - da gewannen die Rot-Weißen beide Spiele. Neu dabei ist auch Jeremy Dudziak. Der 30-Jährige gehörte bis zum Sommer fest zum Zweitliga-Kader, will sich nun über Einsätze bei der U23 erneut empfehlen. Ob er gegen den HFC spielt, ist fraglich, zuletzt stand der tunesische Mittelfeldspieler schon wieder im ersten Aufgebot.

Robert Schröder lässt das kalt. "Die individuellen Personalien sind egal", sagt der Trainer des HFC. "Wir müssen einfach Gas geben und dieses Spiel gewinnen." Zuletzt konnten die Rot-Weißen aus sieben Spielen nur fünf Punkte holen. Viel zu wenig für den eigenen Anspruch.