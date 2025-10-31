Der SSV 80 Gardelegen U19 errang am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 30 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Ohre Spetze.

Nick Engel (NSG Ohre Spetze) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In Minute 42 war es vorbei mit der Führung für die Flechtinger. Unfreiwillig beförderte Maximilian Stefan Pfarre den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer.

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Ohre Spetze steckte einmal Gelb ein.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Anton Fritz Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (75.). Der SSV 80 Gardelegen U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Kuthe, Majewski, M. Linow, Peters, Wannagat, Hirschfeld, Liebelt, Schubert, Roitsch, Teßmer

NSG Ohre Spetze: Wirth – Metaj, Arnold, Engel, Bethge, Scharenberg, Wehrmeister, Buthut, Meyer, Pfarre, Möbbeck

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30