Dem SC Freital glückte es am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FSV Budissa Bautzen mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 730 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 730 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Bautzen durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Moritz Herold für Freital traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Freitaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor durch Finn Heidler erzielt.

SC Freital mit 2:0 vorne – 28. Minute

Es lief nicht gut für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Louis Menz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (76.). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Wermann (70. Tänzer), Heidler (81. Ohnesorge), Herold (70. Michael), Fluß (62. Weidauer), Von Brezinski, Horschig, Adler, Schiemann (62. Schulze), Frenzel, Menz

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler (23. Rohlik), Rohlik, Gerhardi, Hennig, Hentsch (68. Noack), Kloß (46. Orosz), Haustein (68. Hanisch), Zech (81. Böhme), Noack, Schröder

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730