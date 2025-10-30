Der SC Bernburg hatte am Donnerstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Dessau 05 mit 1:3 (1:2).

Bernburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bernburger Hausherren am Donnerstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Dessau 05 verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:2).

Cedrik Staat (SC Bernburg) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bernburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (7.).

1:1 für SC Bernburg und SV Dessau 05 – Minute 7

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Dessau 05 kassierte zweimal Gelb. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Friebe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (84.). Der SC Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – Krüger, Schmidt (70. Heute), F. Lange, Streithoff, Krishteyn (46. Bichtemann), Schauer, Staat, L. Lange, Raeck, Becker (44. Hilmer)

SV Dessau 05: Becker – Erdmann (62. Baumgart), Pälchen (87. Schmitkamp), Werthmann, Friebe (90. Savrii), Barabasch, Mieth, Sparfeld, Girke (81. Thomas), Pratsch, Biriuk (73. Von Zansen)

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128