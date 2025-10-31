Der SSV 80 Gardelegen U19 erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 30 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Ohre Spetze.

Gardelegen/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SSV 80 Gardelegen U19 nach einem deutlichen Rückstand die NSG Ohre Spetze mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Nick Engel traf für die NSG Ohre Spetze in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. 31 Minuten verstrichen, bis die Flechtinger sich von ihrer Führung verabschieden mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Maximilian Stefan Pfarre den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze steckte einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Anton Fritz Krüger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (75.). Damit war der Sieg der Gardeleger gesichert. Der SSV 80 Gardelegen U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Schubert, Teßmer, Peters, Liebelt, Majewski, Kuthe, M. Linow, Roitsch, Wannagat, Hirschfeld

NSG Ohre Spetze: Wirth – Meyer, Buthut, Arnold, Bethge, Metaj, Wehrmeister, Engel, Scharenberg, Pfarre, Möbbeck

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30