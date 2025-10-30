Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Donnerstag war der SC Bernburg gegenüber dem SV Dessau 05 machtlos und wurde 1:3 (1:2) besiegt.

1:3 – SC Bernburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Dessau 05

Bernburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Bernburg eine Niederlage gegen den SV Dessau 05 schlucken. 1:3 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Cedrik Staat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Bernburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (7.).

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Dessau 05 – Minute 7

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte zweimal Gelb. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 verließen die Dessauer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – Staat, Krüger, F. Lange, Streithoff, Becker (44. Hilmer), Schauer, Schmidt (70. Heute), Krishteyn (46. Bichtemann), Raeck, L. Lange

SV Dessau 05: Becker – Girke (81. Thomas), Mieth, Barabasch, Friebe (90. Savrii), Pälchen (87. Schmitkamp), Werthmann, Biriuk (73. Von Zansen), Erdmann (62. Baumgart), Pratsch, Sparfeld

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128