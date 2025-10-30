Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Remis sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.

Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Minute 35 SV Eintra. Lüttchendorf gleichauf mit Zörbiger FC – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Paul Stoye den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Mansfelder Team errang (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Schlegel, Horlbog, Siebenhühner, Stoye (87. Hajdarpasic), Petraj, Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Schulze, Fiebiger, Gründler (60. Kolle), Siebald

Zörbiger FC: Koller – Kleewein (75. Schindler), Deidok, Seliger, Oertel, Teichert, Matthias, Hempel, Gansen, Moreno Silva (67. Janders), Brenner

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65