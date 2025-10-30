Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Donnerstag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem FC Stahl Aken machtlos und wurde 0:3 (0:2) besiegt.

SG 1919 Trebitz unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Stahl Aken

Bad Schmiedeberg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Enrico Heede. Der Trainer von Trebitz musste sein Team bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Aken beobachten.

Rumen Rehsack (FC Stahl Aken) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Stahl Aken kassierte einmal Gelb (31.). Die Akener waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Patrick Belger erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

SG 1919 Trebitz sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 35

In der 58. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sabrou Hakou Abdul Awali (Aken) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 gingen die Akener als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Preuß, Oberländer, Poenicke, Bilke, Gröber (58. Schneider), Tawfik Kinani (71. Preßler), Kühne, Kirschke, Krott (71. Howe), Födisch

FC Stahl Aken: Papsdorf – Knauth, Abdul Awali, Mazurkevych (46. Korge), Ufer, Hellmer (83. Kutscher), Dreßler, Müller, Belger (76. Teichmann), Mrachacz (46. Saalmann), Rehsack (64. Lippert)

Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69