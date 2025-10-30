Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Dölau mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 107 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Am Donnerstag konnte das Publikum im Friesenstadion ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Sangerhäuser gewannen souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Niklas Kern für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sangerhäuser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

VfB 1906 Sangerhausen liegt in Minute 36 2:0 vorn

Zwölf Minuten nach der Pause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Schulz (26. Stöhr), Schneider, Hildebrandt, Weick, Sonnenberg (75. Reiber), Olbricht, Schäffner, Kern, Scholz (73. Husung)

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Redmann (68. Hermann), Lippoldt, Groß, Prinzler, Giese, Gros, Hensen (63. Haensch), Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Burghardt, Kreideweiß

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107