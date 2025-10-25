Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der TSV Niederndodeleben von Coach Felix Narr aus dem Kräftemessen mit dem SV 1889 Altenweddingen vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Gleich nach Spielstart schoss Alexander Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Niederndodelebener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

TSV Niederndodeleben in Minute 35 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Jan Frank (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Dreiling, Ahlemann, Felgentreff (46. Bittner), Biermanski (73. Neumann), Müller (55. Bergmann), Frank, Schott, Gottschalk, Jebsen, Husnik (55. Mai)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau (73. Tschepe), Schlieter, Mootz (53. Thielecke), Wendland, Schwarz, Deike (73. Rein), Zywotek (69. Krause), Winkelmann (78. Thielecke), Richter, Dethlefsen

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112