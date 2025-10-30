Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Remis sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Schon zwei Minuten darauf konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erreichen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Petraj, Horlbog, Stoye (87. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Siebald, Schulze, Fiebiger, Siebenhühner, Gründler (60. Kolle), Schlegel

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Matthias, Brenner, Oertel, Moreno Silva (67. Janders), Seliger, Hempel, Deidok, Kleewein (75. Schindler), Gansen

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65