Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 107 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 107 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän.

Niklas Kern (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Gabriel Edgar Schneider (36.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 36: VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 Vorsprung

Das finale Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Bruno Weick den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (57.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser gesichert. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Schäffner, Schulz (26. Stöhr), Worch, Sonnenberg (75. Reiber), Hildebrandt, Scholz (73. Husung), Kern, Schneider, Olbricht

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Lippoldt, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Gros, Groß, Prinzler, Giese, Kreideweiß, Redmann (68. Hermann), Hensen (63. Haensch), Burghardt

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107