Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Donnerstag war der SC Bernburg gegenüber dem SV Dessau 05 machtlos und wurde 1:3 (1:2) besiegt.

SC Bernburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Dessau 05

Bernburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bernburger Hausherren am Donnerstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Dessau 05 verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Cedrik Staat für Bernburg traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Niklas Mieth (7.) erzielt wurde.

Minute 7 SC Bernburg und SV Dessau 05 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte zweimal Gelb. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Friebe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – Schmidt (70. Heute), Becker (44. Hilmer), Staat, Krishteyn (46. Bichtemann), Krüger, Schauer, Streithoff, Raeck, F. Lange, L. Lange

SV Dessau 05: Becker – Pratsch, Erdmann (62. Baumgart), Werthmann, Biriuk (73. Von Zansen), Sparfeld, Friebe (90. Savrii), Barabasch, Pälchen (87. Schmitkamp), Girke (81. Thomas), Mieth

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128