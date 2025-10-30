Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half der SG 1919 Trebitz am Donnerstag nicht, als sie sich vor 69 Zuschauern mit 0:3 (0:2) gegen den FC Stahl Aken verabschieden musste.

Bad Schmiedeberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Enrico Heede. Der Trainer von Trebitz musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Aken beobachten.

Rumen Rehsack traf für den FC Stahl Aken in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Die Akener legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Patrick Belger der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

SG 1919 Trebitz liegt 0:2 zurück – Minute 35

In der 58. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Sabrou Hakou Abdul Awali, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (68.). In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kirschke, Tawfik Kinani (71. Preßler), Preuß, Kühne, Gröber (58. Schneider), Oberländer, Poenicke, Födisch, Krott (71. Howe), Bilke

FC Stahl Aken: Papsdorf – Mazurkevych (46. Korge), Rehsack (64. Lippert), Abdul Awali, Hellmer (83. Kutscher), Ufer, Mrachacz (46. Saalmann), Knauth, Dreßler, Belger (76. Teichmann), Müller

Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69