Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der TSV Niederndodeleben von Coach Felix Narr aus dem Kräftemessen mit dem SV 1889 Altenweddingen vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Die 112 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen das Team aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Alexander Felgentreff für Niederndodeleben traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

Minute 35: TSV Niederndodeleben mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Jan Frank, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Jebsen, Dreiling, Biermanski (73. Neumann), Schott, Gottschalk, Ahlemann, Husnik (55. Mai), Felgentreff (46. Bittner), Frank, Müller (55. Bergmann)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (78. Thielecke), Richter, Mootz (53. Thielecke), Wendland, Dethlefsen, Schlieter, Zywotek (69. Krause), Harnau (73. Tschepe), Schwarz, Deike (73. Rein)

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112