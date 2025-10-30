Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Donnerstag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem FC Stahl Aken machtlos und wurde mit 0:3 (0:2) vom Platz gefegt.

SG 1919 Trebitz verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Stahl Aken

Bad Schmiedeberg/MTU. Das Match zwischen Trebitz und Aken ist mit einer klaren 0:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Rumen Rehsack (FC Stahl Aken) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte einmal Gelb (31.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Belger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

SG 1919 Trebitz sieht sich 0:2 im Rückstand – 35. Minute

In der 58. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sabrou Hakou Abdul Awali (Aken) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 gingen die Akener als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Krott (71. Howe), Födisch, Kirschke, Oberländer, Bilke, Poenicke, Gröber (58. Schneider), Preuß, Tawfik Kinani (71. Preßler), Kühne

FC Stahl Aken: Papsdorf – Knauth, Müller, Abdul Awali, Hellmer (83. Kutscher), Mazurkevych (46. Korge), Mrachacz (46. Saalmann), Dreßler, Ufer, Belger (76. Teichmann), Rehsack (64. Lippert)

Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69