Ergebnis 5. Spieltag SG 1919 Trebitz verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Stahl Aken
Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Donnerstag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem FC Stahl Aken machtlos und wurde mit 0:3 (0:2) vom Platz gefegt.
Bad Schmiedeberg/MTU. Das Match zwischen Trebitz und Aken ist mit einer klaren 0:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Rumen Rehsack (FC Stahl Aken) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte einmal Gelb (31.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Belger den Ball ins Netz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Bad Schmiedeberg
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 5
SG 1919 Trebitz sieht sich 0:2 im Rückstand – 35. Minute
In der 58. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.
23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sabrou Hakou Abdul Awali (Aken) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 gingen die Akener als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken
SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Krott (71. Howe), Födisch, Kirschke, Oberländer, Bilke, Poenicke, Gröber (58. Schneider), Preuß, Tawfik Kinani (71. Preßler), Kühne
FC Stahl Aken: Papsdorf – Knauth, Müller, Abdul Awali, Hellmer (83. Kutscher), Mazurkevych (46. Korge), Mrachacz (46. Saalmann), Dreßler, Ufer, Belger (76. Teichmann), Rehsack (64. Lippert)
Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69