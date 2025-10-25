Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte einen deutlichen Erfolg über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Alexander Felgentreff für Niederndodeleben traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

TSV Niederndodeleben liegt in Minute 35 2:0 vorn

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Jan Frank den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Dreiling, Frank, Husnik (55. Mai), Biermanski (73. Neumann), Gottschalk, Ahlemann, Müller (55. Bergmann), Schott, Jebsen, Felgentreff (46. Bittner)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau (73. Tschepe), Mootz (53. Thielecke), Deike (73. Rein), Schwarz, Wendland, Winkelmann (78. Thielecke), Dethlefsen, Schlieter, Zywotek (69. Krause), Richter

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112