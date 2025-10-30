Ergebnis 9. Spieltag Begegnung von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC endet mit Remis 1:1
Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.
Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 9
1:1 im Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – Minute 35
In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC steckte einmal Gelb ein.
Nur zwei Spielminuten darauf konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erzielen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC
SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Stoye (87. Hajdarpasic), Siebald, Gründler (60. Kolle), Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Fiebiger, Schlegel, Petraj, Horlbog, Siebenhühner, Schulze
Zörbiger FC: Koller – Deidok, Brenner, Seliger, Teichert, Oertel, Kleewein (75. Schindler), Gansen, Hempel, Moreno Silva (67. Janders), Matthias
Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65