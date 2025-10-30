Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Begegnung von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC endet mit Remis 1:1

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintra. Lüttchendorf und der Zörbiger FC am Donnerstag auseinander gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz an der B 80.

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – Minute 35

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC steckte einmal Gelb ein.

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erzielen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Stoye (87. Hajdarpasic), Siebald, Gründler (60. Kolle), Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Fiebiger, Schlegel, Petraj, Horlbog, Siebenhühner, Schulze

Zörbiger FC: Koller – Deidok, Brenner, Seliger, Teichert, Oertel, Kleewein (75. Schindler), Gansen, Hempel, Moreno Silva (67. Janders), Matthias

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65