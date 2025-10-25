Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Die 112 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen das Team aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Alexander Felgentreff für Niederndodeleben traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Niederndodelebener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

TSV Niederndodeleben baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 35

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Jan Frank (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Biermanski (73. Neumann), Schott, Dreiling, Frank, Gottschalk, Müller (55. Bergmann), Husnik (55. Mai), Jebsen, Ahlemann, Felgentreff (46. Bittner)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (78. Thielecke), Schwarz, Mootz (53. Thielecke), Zywotek (69. Krause), Wendland, Deike (73. Rein), Richter, Harnau (73. Tschepe), Schlieter, Dethlefsen

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112