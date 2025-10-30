Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Dölau mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 107 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Donnerstag den 107 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Niklas Kern für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Gabriel Edgar Schneider (36.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

VfB 1906 Sangerhausen führt mit 2:0 – 36. Minute

Zwölf Minuten nach der Pause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Kern, Schneider, Hildebrandt, Olbricht, Scholz (73. Husung), Schulz (26. Stöhr), Schäffner, Weick, Sonnenberg (75. Reiber), Worch

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler, Lippoldt, Groß, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Kreideweiß, Gros, Hensen (63. Haensch), Burghardt, Giese, Redmann (68. Hermann)

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107