Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber SV Eintra. Lüttchendorf gegen den Zörbiger FC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC ist gleichauf geendet.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – Minute 35

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Bereits zwei Minuten darauf konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erzielen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Petraj, Schulze, Horlbog, Fiebiger, Schlegel, Siebenhühner, Siebald, Stoye (87. Hajdarpasic), Gründler (60. Kolle), Kalalib Alshabi (64. Gerlach)

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva (67. Janders), Matthias, Kleewein (75. Schindler), Teichert, Deidok, Hempel, Seliger, Brenner, Gansen, Oertel

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65