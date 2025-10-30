Ergebnis 9. Spieltag 1:1 – SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC spielen remis
Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber SV Eintra. Lüttchendorf gegen den Zörbiger FC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC ist gleichauf geendet.
Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 9
1:1 im Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – Minute 35
Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.
Bereits zwei Minuten darauf konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erzielen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC
SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Petraj, Schulze, Horlbog, Fiebiger, Schlegel, Siebenhühner, Siebald, Stoye (87. Hajdarpasic), Gründler (60. Kolle), Kalalib Alshabi (64. Gerlach)
Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva (67. Janders), Matthias, Kleewein (75. Schindler), Teichert, Deidok, Hempel, Seliger, Brenner, Gansen, Oertel
Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65