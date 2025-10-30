Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 107 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 107 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän.

Niklas Kern (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 36: VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 Vorsprung

Das letzte Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Bruno Weick den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (57.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg (75. Reiber), Weick, Schneider, Worch, Scholz (73. Husung), Kern, Olbricht, Schulz (26. Stöhr), Schäffner, Hildebrandt

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Hensen (63. Haensch), Burghardt, Kreideweiß, Redmann (68. Hermann), Gros, Giese, Groß, Prinzler, Lippoldt

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107